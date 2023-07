Animation jeune public : explor games® « les fantômes du château de Robert le diable » Château Robert Le Diable Moulineaux, 16 septembre 2023, Moulineaux.

Explor Games « Les fantômes du château de Robert le Diable »

Tablette en main, parcourez cette forteresse normande mythique grâce à notre Explor Games®. En famille ou entre amis, défiez les fantômes du passé et percez le mystère des étranges phénomènes dont le lieu est témoin.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre – 12h à 17h30

Gratuit – Sur réservation

1061 rue Lieutenant Jacques Hergault à Moulineaux

Réservations sur www.chateauderobertlediable.fr

Château Robert Le Diable Croisement de la D64 et de la rue Lieutenant Pierre-Gousselin, 76530 Moulineaux Moulineaux 76530 Seine-Maritime Normandie 02 32 76 44 96 [{« type »: « link », « value »: « http://www.chateauderobertlediable.fr »}] [{« link »: « http://www.chateauderobertlediable.fr »}] Les ruines situées sur les hauteurs de Moulineaux sont rattachées au nom de Robert le Diable et restent évocatrices de la période médiévale. Depuis Rouen, prendre A13 direction Caen; sortie 24 (maison-brûlée); Moulineaux; remonter vers château

Alan Aubry – Metropole Rouen NOrmandie