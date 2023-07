Visite guidée du château de Robert le diable Château Robert Le Diable Moulineaux, 16 septembre 2023, Moulineaux.

Visite guidée du château de Robert le diable Samedi 16 septembre, 11h30, 15h30, 17h30 Château Robert Le Diable Durée 1h.

Balades commentées

Parcourez le château sur les pas du légendaire Robert le Diable lors d’une balade commentée avec notre guide ! Et découvrez l’histoire d’une forteresse médiévale bercée de mythes et légendes. En exclusivité, profitez du point de vue exceptionnel sur la vallée de la Seine, qu’offre la tour de Rouen.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre – 11h30, 15h30, 17h30

Gratuit – Sur réservation

1061 rue Lieutenant Jacques Hergault à Moulineaux

www.chateauderobertlediable.fr

Château Robert Le Diable Croisement de la D64 et de la rue Lieutenant Pierre-Gousselin, 76530 Moulineaux Moulineaux 76530 Seine-Maritime Normandie 02 32 76 44 96 [{« type »: « link », « value »: « http://www.chateauderobertlediable.fr »}] [{« link »: « http://www.chateauderobertlediable.fr »}] Les ruines situées sur les hauteurs de Moulineaux sont rattachées au nom de Robert le Diable et restent évocatrices de la période médiévale. Depuis Rouen, prendre A13 direction Caen; sortie 24 (maison-brûlée); Moulineaux; remonter vers château

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

Alan Aubry – Metropole Rouen Normandie