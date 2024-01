Duo Marjolaine Paitel & Sébastien Farge – Une rencontre entre le jazz et la chanson française Chateau Robert Égletons, samedi 24 février 2024.

Égletons Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24

Ce duo de belle facture proposera un répertoire varié de reprises, compositions jazz et textes français : Sébastien FARGE, accordéoniste de talent, accompagne de façon délicieuse la voix de l’artiste Marjolaine PAITEL en revisitant de grands standards (Claude Nougaro, Barbara, Astor Piazzolla). Empreint de sensibilité, de rythmes enlevés et d’une réelle complicité, ce duo accordéon-voix forme une unité parfaite. A 20h30, salle du Château Robert. Tarif plein 12 €, tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, carte invalidité, adhérents COS et APTE) 8€, gratuit pour les – de 12 ans. Billets en vente à l’Office de Tourisme.

EUR.

Chateau Robert Route de Soudeilles

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



