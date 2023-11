Ferme Expo 2023 Château-Renault, 17 novembre 2023, Château-Renault.

Château-Renault,Indre-et-Loire

Un moment incontournable pour les professionnels et les familles à la rencontre des agriculteurs, producteurs et artisans locaux..

Dimanche 2023-11-17 09:30:00 fin : 2023-11-19 19:00:00. 6 EUR.

Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



An unmissable opportunity for professionals and families to meet local farmers, producers and craftsmen.

Una oportunidad ineludible para que profesionales y familias conozcan a agricultores, productores y artesanos locales.

Ein unumgänglicher Moment für Fachleute und Familien, um lokale Landwirte, Produzenten und Handwerker zu treffen.

Mise à jour le 2023-11-06 par OFFICE CASTELRENAUDAIS