Château-Renault,Indre-et-Loire

Dans le cadre de la programmation OFF, la ville accueillera un concert du célèbre festival « Jazz en Touraine ». Les musiciens du groupe TOMKO présenteront leur troisième album dans lequel domine une instrumentation de l’orgue Hammond appareiller à un jazz « cool »..

As part of the OFF program, the town will host a concert by the renowned « Jazz en Touraine » festival. Musicians from the group TOMKO will be presenting their third album, featuring Hammond organ instrumentation and cool jazz.

Dentro del programa OFF, la ciudad acogerá un concierto del famoso festival « Jazz en Touraine ». Los músicos del grupo TOMKO presentarán su tercer álbum, con instrumentación de órgano Hammond en la línea del cool jazz.

Im Rahmen des OFF-Programms wird die Stadt ein Konzert des berühmten Festivals « Jazz en Touraine » veranstalten. Die Musiker der Gruppe TOMKO werden ihr drittes Album vorstellen, in dem die Hammondorgel als Instrument für einen « coolen » Jazz dominiert.

