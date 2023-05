L’été en famille à Château-Renault – La Cité du cuir Place Gaston Bardet, 30 juillet 2023, .

Visite proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

LA CITÉ DU CUIR

Déjà présentes au Moyen Âge, les tanneries de Château-Renault vont connaître un développement industriel au XIXe siècle. Surnommée « la Cité du cuir », Château-Renault est connue pour ses productions dans tout la France.

Dimanche 2023-07-30 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-30 11:45:00. 4 EUR.

Place Gaston Bardet

Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Visit proposed by the Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

THE CITY OF LEATHER

Already present in the Middle Ages, the tanneries of Château-Renault experienced industrial development in the 19th century. Known as the « City of Leather », Château-Renault is known throughout France for its products

Visita propuesta por el Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

LA CIUDAD DEL CUERO

Ya presentes en la Edad Media, las curtidurías de Château-Renault conocieron un desarrollo industrial en el siglo XIX. Conocida como la « Ciudad del Cuero », Château-Renault es conocida en toda Francia por sus productos

Von Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vorgeschlagene Besichtigung

DIE STADT DES LEDERS

Die Gerbereien von Château-Renault waren bereits im Mittelalter vorhanden und erlebten im 19. Jahrhundert eine industrielle Entwicklung. Château-Renault wird als « Stadt des Leders » bezeichnet und ist für seine Produktion in ganz Frankreich bekannt

