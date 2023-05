Visite de l’église Saint-André de Château-Renault 2 Rue Martin Gardien, 30 juin 2023, .

Visite de l’église Saint-André de Château-Renault proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le cadre de La nuit des églises

Elle est l’une des rares églises Renaissance de la région, contemporaine des célèbres châteaux de la Loire..

Vendredi 2023-06-30 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-30 22:15:00. 0 EUR.

2 Rue Martin Gardien

Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Visit of the Saint-André church in Château-Renault proposed by the Pays d’art et d’histoire Loire Touraine within the framework of the night of the churches

It is one of the rare Renaissance churches of the region, contemporary of the famous Loire castles.

Visita a la iglesia de Saint-André en Château-Renault propuesta por el Pays d’art et d’histoire Loire Touraine en el marco de la Noche de las Iglesias

Se trata de una de las escasas iglesias renacentistas de la región, contemporánea de los famosos castillos del Loira.

Besichtigung der Kirche Saint-André in Château-Renault, die vom Pays d’art et d’histoire Loire Touraine im Rahmen der La nuit des églises (Nacht der Kirchen) angeboten wird

Sie ist eine der wenigen Renaissancekirchen in der Region und zeitgleich mit den berühmten Loire-Schlössern.

