Cluedo® Parimoine à Château-Renault 107 Rue de la République, 25 juin 2023, Château-Renault.

Enquête déambulatoire pour toute la famille !

Le Pays d’art et d’histoire revient à Château-Renault avec son enquête géante aux plus belles heures de l’industrie des tanneries. Le trésor des tanneurs, attendu à Paris pour l’Exposition Universelle de 1900, a disparu….

Dimanche 2023-06-25 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-25 18:00:00. 8 EUR.

107 Rue de la République

Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Ambulatory investigation for the whole family!

The Pays d’art et d’histoire returns to Château-Renault with its giant investigation into the heyday of the tanning industry. The treasure of the tanners, expected in Paris for the 1900 Universal Exhibition, has disappeared?

¡Una investigación errante para toda la familia!

El Pays d’art et d’histoire vuelve a Château-Renault con su gigantesca investigación sobre el apogeo de la industria del curtido. El tesoro de los curtidores, esperado en París para la Exposición Universal de 1900, ha desaparecido?

Ermittlungen auf einem Rundgang für die ganze Familie!

Das Pays d’art et d’histoire kehrt nach Château-Renault zurück und führt eine gigantische Untersuchung durch, die in die Glanzzeiten der Gerbereiindustrie zurückführt. Der Schatz der Gerber, der für die Weltausstellung 1900 in Paris erwartet wurde, ist verschwunden?

Mise à jour le 2023-04-27 par ADT 37