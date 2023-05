L’arbroscope : spectacle de livres pop-up géants 1 Rue du Château, 4 juin 2023, .

Spectacle familial par la Cie Billenbois.

Planté au milieu du pré, l’arbre immuable marque les saisons. Lieu d’accueil, de jeux, d’histoires et de rencontres, il est pourtant menacé ! Notre héros Filao et ses amis réussiront-ils à le sauver ?.

Dimanche 2023-06-04 à 17:30:00 ; fin : 2023-06-04 18:10:00. EUR.

1 Rue du Château

Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Family show by the Cie Billenbois.

Planted in the middle of the meadow, the unchanging tree marks the seasons. Place of welcome, games, stories and meetings, it is however threatened! Will our hero Filao and his friends succeed in saving it?

Espectáculo familiar de la compañía Billenbois.

Plantado en medio del prado, el árbol inmutable marca las estaciones. Lugar de acogida, juegos, historias y encuentros, ¡sin embargo está amenazado! ¿Conseguirán salvarlo nuestro héroe Filao y sus amigos?

Familienstück der Cie Billenbois.

Der unveränderliche Baum, der in der Mitte der Wiese gepflanzt wurde, markiert die Jahreszeiten. Er ist ein Ort der Gastfreundschaft, des Spiels, der Geschichten und der Begegnungen, doch er ist bedroht! Wird es unserem Helden Filao und seinen Freunden gelingen, ihn zu retten?

