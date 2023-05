Tintamarre au jardin Rue du château, 4 juin 2023, Château-Renault.

Animation pour les enfants de 2 à 6 ans et leurs familles.

Par le pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

Dimanche 2023-06-04 à 11:00:00 ; fin : 2023-06-04 11:30:00. EUR.

Rue du château

Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Animation for children from 2 to 6 years old and their families.

By the Loire Touraine art and history country

Actividades para niños de 2 a 6 años y sus familias.

Por el Centro de Arte e Historia Loira-Touraine

Animation für Kinder von 2 bis 6 Jahren und ihre Familien.

Durch das Land der Kunst und Geschichte Loire Touraine

Mise à jour le 2023-04-27 par ADT 37