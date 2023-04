Musique de chambre : La voix du désir Château-Renault Catégories d’Évènement: Château-Renault

Indre-et-Loire

Musique de chambre : La voix du désir, 27 avril 2023, Château-Renault . Château-Renault ,Indre-et-Loire , Musique de chambre : La voix du désir 2 Rue Martin Gardien Château-Renault Indre-et-Loire

2023-04-27 – 2023-04-27 Château-Renault

Indre-et-Loire . En partenariat avec Les Amis des Heures Romantiques, la Ville de Château-Renault

a souhaité proposer un récital exceptionnel aux habitants pour lancer la saison touristique

en Castelrenaudais. Christianne Stotijn, mezzo-soprano accompagné du pianiste, Maciej Pikulski, interprèteront

un programme intitulé « La voix du désir » autour des œuvres de Brahms, Tchaïkovsky, Mahler

et Strauss.

Reconnus à l’international, les deux artistes sont attachés aux Heures Romantiques, puisqu’ils

ont déjà rencontré le public castelrenaudais il y a quelques années, lors du festival et ont participé

aux masterclasses, aux côtés d’Udo Reinemann. Tout Public

Durée : 1h30

Tarifs : 20€/15€*

demandeur d’emploi, famille nombreuse, étudiant, handicapé, CE

Réservations auprès du Service Culturel En partenariat avec Les Amis des Heures Romantiques, la Ville de Château-Renault

a souhaité proposer un récital exceptionnel aux habitants pour lancer la saison touristique

en Castelrenaudais. Ville de Château-Renault

Château-Renault

dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Château-Renault, Indre-et-Loire Autres Lieu Château-Renault Adresse 2 Rue Martin Gardien Château-Renault Indre-et-Loire Ville Château-Renault Departement Indre-et-Loire Tarif Lieu Ville Château-Renault

Musique de chambre : La voix du désir 2023-04-27 was last modified: by Musique de chambre : La voix du désir Château-Renault 27 avril 2023 2 Rue Martin Gardien Château-Renault Indre-et-Loire Château-Renault Indre-et-Loire

Château-Renault Indre-et-Loire