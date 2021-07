CHATEAU-RENARD VISITE AU CLAIR DE LUNE Château-Renard, 14 août 2021-14 août 2021, Château-Renard.

CHATEAU-RENARD VISITE AU CLAIR DE LUNE 2021-08-14 20:30:00 – 2021-08-14

Château-Renard Loiret Château-Renard

3 EUR 3 Rendez-vous à 20h30 devant la Mairie de Chateau-Renard. Remontons l’histoire millénaire de Château-Renard au fil de ses rues, passerelles et places, avant de monter jusqu’à l’Église et aux remparts. Nous terminerons par un regard vers le ciel étoilé. Participation : 3€/pers Torche et bonnes chaussures recommandées. Renseignements auprès du syndicat d’initiative de Château-Renard et de ses environs 32, place de la République 45220 Château-Renard tel : 02 38 95 39 53 mail si.chateau.renard@gmail.com

SAMEDI 14 AOUT 2021 20H30

si.chateau.renard@gmail.com +33 2 38 95 39 53

Rendez-vous à 20h30 devant la Mairie de Chateau-Renard. Remontons l’histoire millénaire de Château-Renard au fil de ses rues, passerelles et places, avant de monter jusqu’à l’Église et aux remparts. Nous terminerons par un regard vers le ciel étoilé. Participation : 3€/pers Torche et bonnes chaussures recommandées. Renseignements auprès du syndicat d’initiative de Château-Renard et de ses environs 32, place de la République 45220 Château-Renard tel : 02 38 95 39 53 mail si.chateau.renard@gmail.com

VISITE AU CLAIR DE LUNE COURTENAY

dernière mise à jour : 2021-07-15 par OT 3CBO