Mix’ttérature Chateau-renard, Cinema Vox, 21 mai 2023, Château-Renard. Mix’ttérature Dimanche 21 mai, 09h00 Chateau-renard, Cinema Vox Toute la journée, tout public à partir de 7 ans L’association Territoire d’écriture vous invite à participer à une journée d’ateliers mêlant écriture, capture sonore et enregistrement vidéo. Les éléments collectés par les participants amateurs seront confiés à un auteur et musicien afin de créer un mixage visuel et sonore. En partenariat avec le Cinéma Vox de Chateau-Renard qui proposera des projections de courts métrages. Chateau-renard, Cinema Vox 28 place du Vieux marché, 45220 Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06.14.59.08.50 »}, {« type »: « email », « value »: « territoiredecritures@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-21T09:00:00+02:00 – 2023-05-21T17:00:00+02:00 https://www.chateau-renard.fr/resolution/haute/images/mediatheque.png

