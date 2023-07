Journée vendanges au Château Réaut Château Réaut Rions, 23 septembre 2023, Rions.

Rions,Gironde

Venez participer à notre journée vendanges ludo-pédagogique d’exception le samedi 24 septembre 2023 au Château Réaut !

Comme chaque année, nous vous convions à notre journée vendanges des amis et copropriétaires de Château Réaut.

C’est un évènement fort qui rythme la vie de la propriété en rassemblant près de 600 personnes afin de partager un moment unique dans le bordelais. Cette journée est placée sous le signe de la bonne humeur à l’image des valeurs de Réaut !

Une aventure viticole et humaine Convivialité, partage, musique seront à l’honneur.

Partage et convivialité

Repas, vin, animation musicale

Venez en famille ou entre amis !.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

Château Réaut

Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in our exceptional educational harvest day on Saturday, September 24, 2023 at Château Réaut!

As in previous years, we invite you to join us for our annual harvest day, organized by the friends and co-owners of Château Réaut.

It’s a key event in the life of the estate, bringing together nearly 600 people to share a unique moment in the Bordeaux region. It’s a day of good cheer, in keeping with the values of Réaut!

A winegrowing and human adventure Conviviality, sharing and music will be the order of the day.

Sharing and conviviality

Meals, wine, musical entertainment

Come with family or friends!

Participe en nuestra excepcional jornada educativa sobre la vendimia el sábado 24 de septiembre de 2023 en el Château Réaut

Como cada año, le invitamos a nuestra Jornada de la Vendimia organizada por los amigos y copropietarios del Château Réaut.

Se trata de un acontecimiento clave en la vida de la finca, que reúne a cerca de 600 personas para compartir un momento único en la región de Burdeos. Una jornada de buen humor que refleja los valores de Réaut

Una aventura vitícola y humana La convivencia, el compartir y la música estarán a la orden del día.

Compartir y convivir

Comida, vino y música

Venga en familia o entre amigos

Nehmen Sie an unserem außergewöhnlichen spielerisch-pädagogischen Weinlesetag am Samstag, den 24. September 2023, auf Château Réaut teil!

Wie jedes Jahr laden wir Sie zu unserem Weinlesetag der Freunde und Miteigentümer von Château Réaut ein.

Es ist ein wichtiges Ereignis, das den Rhythmus des Gutslebens bestimmt, indem es fast 600 Personen zusammenbringt, um einen in der Region Bordeaux einzigartigen Moment zu teilen. Dieser Tag steht ganz im Zeichen der guten Laune, die den Werten von Réaut entspricht!

Ein Weinbau- und menschliches Abenteuer Geselligkeit, Teilen und Musik werden im Vordergrund stehen.

Teilen und Geselligkeit

Essen, Wein, musikalische Unterhaltung

Kommen Sie mit der Familie oder mit Freunden!

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Cadillac-Podensac