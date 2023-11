La rando du Père Noël Château, Quensoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle, 16 décembre 2023, Quesnoy-sur-Deûle.

La rando du Père Noël Samedi 16 décembre, 14h00 Château, Quensoy-sur-Deûle Sur inscription, 3€

Vivez la rando du Père Noël !

Ce rendez-vous incontournable de la fin d’année 2023, rassemblera les marcheurs nordiques et les randonneurs.

Rendez-vous samedi 16 décembre à 14h au 48 rue du Maréchal Foch à Quesnoy-sur-Deûle.

La randonnée aura lieu entre Quesnoy-sur-Deûle et Deûlémont sur un tout nouvel itinéraire. Deux circuits sont possibles : 7 km et 12 km.

Tarif : 3€ par participant et gratuit pour les moins de 10 ans.

Inscription sur le site internet de la rando du Père Noël : https://larandoduperenoel.wixsite.com/rando

Événement organisé par l’Athlétique Club de Wambrechies en partenariat avec l’Alliance Nord-Ouest.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

Alliance Nord-Ouest