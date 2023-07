MARSEILLO DISCO Château Promicea Marseille, 21 juillet 2023, Marseille.

MARSEILLO DISCO Vendredi 21 juillet, 19h00 Château Promicea A partir de 10€

LA MARSEILLO DISCO EST DE RETOUR

La Marseillo Disco, c’est le meilleur du disco et de la house mixé par des DJ marseillais. Alors sors ta plus belle tenue flashy, tes plus grosses lunettes de soleil, et viens te régaler une fois de plus au Château Promicea le 21 juillet prochain !

Aux platines, une sélection de talents émergents de la scène marseillaise: DJ BAKER vous accueillera avec un warm-up house pour l’apéro, MIMILAMOROSO vous fera glisser en douceur vers la disco, et enfin, comptez sur ROCHEPO pour enflammer le dancefloor avec un closing de folie.

Pour vous désaltérer en ces temps de fortes chaleurs, faites confiance aux collègues du Collectif Borderline, et pour vous régaler toute la soirée, c’est tout simplement la meilleure pizzeria de Marseille qui sera là : La Bonne Mère

Rendez-vous le 21 Juillet dès 19h pour un coucher de soleil et un bon début de soirée dans un des plus beaux endroits de Marseille

– LINE UP –

DJ BAKER 19h – 21h

MIMILAMOROSO 21h – 22h30

ROCHEPO 22h30 – 00h

– INFOS PRATIQUES –

Château Promicea

Vendredi 21 juillet

⏰ 19h – 00h

– PRIX –

10€ Early bird

15€ Regular

+15€ Place de parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T19:00:00+02:00 – 2023-07-21T23:59:00+02:00

