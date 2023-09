Expo photo Sous-Bois de Philip Payne Château Prieural Monsempron-Libos, 7 octobre 2023, Monsempron-Libos.

Monsempron-Libos,Lot-et-Garonne

Le Prieuré de Monsempron accueille les photographies de Philip Payne.

Une sélection d’une nouvelle série de photos prises dans la région, composées de 4 thématiques, sur la nature.

Vernissage le vendredi 6 octobre au Château Prieural..

2023-10-07 fin : 2023-10-22 18:30:00. EUR.

Château Prieural

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Monsempron Priory welcomes Philip Payne’s photographs.

A selection from a new series of photos taken in the region, composed of 4 themes, about nature.

Opening Friday October 6 at Château Prieural.

El Prieuré de Monsempron acoge las fotografías de Philip Payne.

Una selección de una nueva serie de fotografías tomadas en la región, compuesta por 4 temas, sobre la naturaleza.

Inauguración el viernes 6 de octubre en el Château Prieural.

Im Priorat von Monsempron sind die Fotografien von Philip Payne zu sehen.

Eine Auswahl aus einer neuen Serie von Fotos, die in der Region aufgenommen wurden und aus vier Themenbereichen bestehen, die sich mit der Natur befassen.

Vernissage am Freitag, den 6. Oktober im Château Prieural.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Fumel – Vallée du Lot