EMBALLADE PHOTO – BALADE PHOTOGRAPHIQUE
29 janvier 2024

Pouzauges Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-29 09:00:00

fin : 2024-01-29

Balade photographique «Flânerie à Pouzauges»..

Balade photographique «Flânerie à Pouzauges».

« Flânerie à Pouzauges »

Avec son vieux château dominant la ville et le bocage alentour, ses maisons échelonnées à flanc de collines, ses ruelles et venelles pittoresques, la petite Cité de Caractère de Pouzauges ne manque pas de charme ! Tout au long d’un parcours d’environ 3 kilomètres, allons partager nos regards photographiques dans cette cité aux couleurs de l’automne.

Distance : 3 km. Durée : Prévoir la matinée.

Sur réservation, nombre de places limité. A partir de 8 ans.

Château

Château
Pouzauges 85700 Vendée



