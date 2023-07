CHÂTEAU DE POUZAUGES – JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Château Pouzauges, 16 septembre 2023, Pouzauges.

Pouzauges,Vendée

Venez visiter le Château de Pouzauges lors d’une ouverture spéciale à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 19:00:00. .

Château

Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire



Come and visit the Château de Pouzauges during a special opening on the occasion of the European Heritage Days!

Venga a visitar el castillo de Pouzauges durante una inauguración especial con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio

Besuchen Sie das Schloss Pouzauges bei einer Sonderöffnung anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes!

Mise à jour le 2023-07-21 par Vendée Expansion