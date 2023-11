Rando des vignes Château-Porcien, 21 novembre 2023, Château-Porcien.

Château-Porcien,Ardennes

Plantes et Savoirs en Ardennes propose une première rando facile de 6,85 km, appelée « rando des vignes » à Château Porcien.Prévoir tenue et chaussures adaptées..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . .

Château-Porcien 08360 Ardennes Grand Est



Plantes et Savoirs en Ardennes offers a first easy 6.85 km hike, called « rando des vignes », at Château Porcien.

Plantes et Savoirs en Ardennes propone una excursión fácil de 6,85 km, denominada « excursión de los viñedos », en el Château Porcien.

Plantes et Savoirs en Ardennes bietet eine erste leichte Wanderung von 6,85 km mit dem Namen « Rando des vignes » (Weinbergwanderung) in Château Porcien an.Angemessene Kleidung und Schuhe vorsehen.

