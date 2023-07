Visitez le château Pontus de Tyard Château Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley, 16 septembre 2023, Bissy-sur-Fley.

Visitez le château Pontus de Tyard 16 et 17 septembre Château Pontus de Tyard Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château Pontus de Tyard vous ouvre ses portes.

Au programme, samedi 16 et dimanche 17 septembre : de 14h à 18h, des visites libres et commentées du château, de la basse cour, de la vigne conservatoire et du verger conservatoire. Vous pourrez faire une visite virtuelle du château tel qu’il aurait pu être au XVIe siècle, période à laquelle Pontus de Tyard y a vécu. Vous pourrez également avoir des commentaires sur le château par QR codes.

Le dimanche, des producteurs locaux vous proposeront leurs spécialités (friture de poissons, escargots, légumes cuisinés, fromage de brebis, miel, chocolat et gateaux, etc.).

Buvette et produits du château vous seront proposés par l’association, ainsi qu’une animation musicale.

Château Pontus de Tyard place Pontus de Tyard, 71460 Bissy-sur-Fley Bissy-sur-Fley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 92 00 16 https://www.pontus-de-tyard.com Le château Pontus de Tyard comprend des tours, créneaux, vieilles pierres, fenêtres à meneaux, bretèches, d’une cour intérieure, de quatre belles pièces restaurées avec de belles cheminées du XVIe siècle, un mur avec des décors peints, d’une petite chapelle restaurée, d’escaliers à vis dans les deux tours, d’une cave voûtée et d’un petit colombier.

À l’extérieur, on trouve un grand colombier avec son échelle tournante dans le jardin, un puits, une source, divers sentiers, des vignes, un verger, un rucher pédagogique, et des tables à dessiner. parkings à proximité, deux tables de pique-nique sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Association renaissance château Pontus de Tyard