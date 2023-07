INITIATION AU CHANT LYRIQUE POUR LES ENFANTS Château Ponts sur Seulles, 17 août 2023, Ponts sur Seulles.

Ponts sur Seulles,Calvados

Découverte et initiation aux chants lyriques pour les enfants. Réservation obligatoire (informations prochainement).

2023-08-17 14:00:00

Château

Ponts sur Seulles 14480 Calvados Normandie



Discovery and introduction to opera singing for children. Reservations required (information coming soon)

Una introducción al canto de ópera para niños. Imprescindible reservar (información próximamente)

Entdeckung und Einführung in den lyrischen Gesang für Kinder. Reservierung erforderlich (Informationen in Kürze)

