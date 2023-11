Marché de Noël Château Pommarède Langoiran, 3 décembre 2023, Langoiran.

Langoiran,Gironde

Marché de Noël à Langoiran avec de nombreux exposants pour y dénicher des cadeaux pour vos proches et un visite du Père Noël dans la journée pour les enfants..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:30:00. EUR.

Château Pommarède La Ruasse

Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas market in Langoiran with many exhibitors to find gifts for your loved ones and a visit from Santa Claus during the day for the children.

Mercado navideño en Langoiran con multitud de expositores en los que encontrar regalos para sus seres queridos y una visita de Papá Noel durante el día para los niños.

Weihnachtsmarkt in Langoiran mit zahlreichen Ausstellern, bei denen Sie Geschenke für Ihre Lieben finden können, und einem Besuch des Weihnachtsmanns am Tag für die Kinder.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT de l’Entre-deux-Mers