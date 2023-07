Visites guidées du château Philippe de Commynes château Philippe de Commynes, Renescure Renescure Catégories d’Évènement: Nord

Visites guidées du château Philippe de Commynes
château Philippe de Commynes, Renescure
Dimanche 17 septembre, 09h00, 14h30
Entrée : 2 euros. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Visite guidée d’1 h sur réservations (de préférence). Château-fort (donjon) avec douves, basse-cour, pont des mariés.

Chemin de ronde partiellement visible, tourelles, meurtrières. Visite intérieure et extérieure par un guide costumé.

Jeux pour la famille dans le parc et dans le château.
rue du château Renescure
hdevassine@gmail.com

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

