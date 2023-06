Soirée Contes Château Peyrilles, 29 juillet 2023, Peyrilles.

Peyrilles,Lot

Dans le cadre des Médiévales de Gourdon en Quercy , l’association « Anim’ et vous » une soirée contes racontées par Michel GALARET.

2023-07-29 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-29 . .

Château

Peyrilles 46310 Lot Occitanie



As part of the Médiévales de Gourdon en Quercy festival, the « Anim’ et vous » association will be hosting an evening of storytelling by Michel GALARET

En el marco de los Médiévales de Gourdon en Quercy, la asociación « Anim’ et vous » acogerá una velada de cuentacuentos a cargo de Michel GALARET

Im Rahmen des Mittelalterfestes von Gourdon en Quercy veranstaltet der Verein « Anim’ et vous » einen Märchenabend, der von Michel GALARET erzählt wird

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Gourdon