Visite du château et des jardins Château Pergaud Allex Catégories d’Évènement: Allex

Drôme Visite du château et des jardins Château Pergaud Allex, 16 septembre 2023, Allex. Visite du château et des jardins 16 et 17 septembre Château Pergaud Les évènements au Chateau Pergaud sont réservé aux adhérents. L’adhésion de 2€ peut être fait sur place. Les ateliers et le spectacle à 18h sont à prix libre. L’association le peRgo vous invite à découvrir le magnifique Chateau Pergaudpique-nique partagé à midi,

La journée du samedi finit par le spectacle La vallée enchantée de la compagnie « nappe commune » à 18h. Château Pergaud 26400, Allex Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 le peRgo Détails Catégories d’Évènement: Allex, Drôme Autres Lieu Château Pergaud Adresse 26400, Allex Ville Allex Departement Drôme Lieu Ville Château Pergaud Allex

Château Pergaud Allex Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/allex/