Le sommeil de l'enfant, une affaire de famille. Mardi 28 mars 2023 à 18h30
Château Peixotto

Entrée libre et gratuite Couchers laborieux, réveils nocturnes, levers trop matinaux ou même cauchemars sont fréquents chez les moins de quatre ans. Pourquoi le sommeil est-il si important ? Comment accompagner l’enfant de façon bienveillante à acquérir petit à petit un sommeil de qualité ? Le Docteur Annie Blanchez, pédiatre, répondra aux questions des parents mardi 28 mars à 18h30 au château Peixotto. Château Peixotto 1 allée Peixotto Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 60 13 47 01 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

