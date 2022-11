Rencontre : Entrepreneuses, une aventure humaine Château Peixotto Talence Catégories d’évènement: Gironde

Le mardi 15 novembre 2022, venez à la rencontre d’entrepreneuses talençaises, qui partageront avec vous leurs expériences de cheffe d’entreprise au château Peixotto. Château Peixotto 1 allée Peixotto Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://lespipelettestalence.fr/ »}, {« link »: « https://www.babychou.com/ »}, {« link »: « https://agence-elte.com/ »}, {« link »: « https://www.jeyal.com/ »}, {« link »: « https://www.sola.dev/ »}] Vous souhaitez créer votre entreprise, mais vous vous posez encore des questions ? Cette conférence est faite pour vous !

Six cheffes d’entreprises talençaises interviendront pour présenter leurs parcours professionnels et partager leurs expériences sur des thèmes comme la prospection, l’accompagnement financier ou encore comment concilier vie pro et personnelle. L’événement aura lieu le mardi 15 novembre 2022 de 9h00 à 10h30 dans les salons du Château Peixotto LE PROGRAMME DE CETTE MATINÉE Un accueil « petit déjeuner » aura lieu dès 8h30. Suivie des interventions des intervenantes autour des sujets suivants : • De l’idée au succès : préparation, prospection, persévérance !

• Quel accompagnement, quels réseaux ?

• Réussir à concilier vie pro & vie perso ! Les intervenantes Lucie Heigeas : de la boutique de vêtements « Les Pipelettes »

Fanny METRA-FAUCON : Avocate, spécialisée en droit du travail

Frédérique GELLY-RICHIER : gérante des agences de Talence et Pessac, de Babychou Services

Gabrielle NAU : « Agence ELTE », agence de graphisme et communication

Florence LACROIX : « Jeyal », éducatrice, comportementaliste chiens et chats

Célia MALBERT : « Sola Dev », développement de projets photovoltaïques.

