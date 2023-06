Récital de musique classique au piano Château Pavie Saint Emilion Sablé-sur-Sarthe, 6 juillet 2023, Sablé-sur-Sarthe.

Récital de musique classique au piano Jeudi 6 juillet, 20h00 Château Pavie Saint Emilion Tarifs : 10,49 € – 20,49 €.

Pour la 14è édition de l’Esprit du #piano, le pianiste-virtuose William Theviot donnera un récital de musique #classique au château Pavie (Saint Emilion), avec verre de vin offert.

Infos pratiques

Château Pavie Saint Emilion Sablé Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/theviot »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/theviot »}, {« data »: {« author »: « l’esprit du piano », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Bande annonce esprit du piano Nouvelle Gu00e9nu00e9ration 2023 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/59qKvx8jIec/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=59qKvx8jIec », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCJEXssvgYuaq9kH9VVBTuxg », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=59qKvx8jIec »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T20:00:00+02:00 – 2023-07-06T21:00:00+02:00

2023-07-06T20:00:00+02:00 – 2023-07-06T21:00:00+02:00

william Theviot l’esprit du piano

Theviot