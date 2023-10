Cet évènement est passé Street Art et art mural avec Baba Jung. Château Parc Gustave Engrand Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Street Art et art mural avec Baba Jung. Château Parc Gustave Engrand Lille, 6 juillet 2019, Lille. Street Art et art mural avec Baba Jung. 6 – 28 juillet 2019 Château Parc Gustave Engrand Entrée libre Durant le mois de juillet 2019, Baba Jung investira les murs du Parc Engrand à Hellemmes avec ses fresques et sculptures murales. Le public, petits et grands, est invité à co-réaliser des fresques picturales sous l’autorité de l’artiste durant les mercredis, samedis et dimanches de juillet de 14h à 18h (inscription souhaitée). Baba jung, réalisera également une oeuvre murale avec des planches récupérées sur le territoire d’Hellemmes. Château Parc Gustave Engrand 208 rue faidherbe 59260 hellemmes Lille 59260 Hellemmes-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « sinkie59@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 33 10 49 08 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-07-06T14:00:00+02:00 – 2019-07-06T19:00:00+02:00

2019-07-28T14:00:00+02:00 – 2019-07-28T19:00:00+02:00 Marc Sinkiewicz Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Château Parc Gustave Engrand Adresse 208 rue faidherbe 59260 hellemmes Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Château Parc Gustave Engrand Lille latitude longitude 50.630208;3.11282

Château Parc Gustave Engrand Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/