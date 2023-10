Noël au château ! Château-parc de Meung sur Loire Meung-sur-loire, 2 décembre 2023, Meung-sur-loire.

Noël au château ! 2 – 30 décembre Château-parc de Meung sur Loire Voir http://chateau-de-meung.com

La Magie de Noël et ses animations reviennent au château de Meung ! Bien sûr, Walter le Robot sera présent !

Animations en intérieur

Château-parc de Meung sur Loire 16 place du Martroi, Meung-sur-loire

