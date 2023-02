Soirées à la torche Château-parc de Meung sur Loire Meung-sur-loire Catégorie d’Évènement: Meung-sur-Loire

Soirées à la torche Château-parc de Meung sur Loire, 20 juillet 2023, Meung-sur-loire. Soirées à la torche 20 juillet – 10 août, les jeudis Château-parc de Meung sur Loire

A partir de 20h30, le château de Meung sur Loire ouvrira ses grilles en soirée pour vous permettre de profiter du magnifique parc du château pour un pique-nique familial.

Nappes à carreaux et paniers en osiers seront de sortie !

Mais, attention ! A la nuit tombée, une nouvelle aventure vous attend.

Munis de votre lampe torche pour seul éclairage, partez explorer le cœur du château.

La nuit permet de changer de perspective et d’appréhender le monde autrement et c’est un château plus intime, plus secret, que nous partagerons avec vous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T20:30:00+02:00

2023-08-10T23:00:00+02:00 Chateau de Meung

