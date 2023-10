Halloween au Château Château-parc de Meung Meung-sur-loire, 21 octobre 2023, Meung-sur-loire.

Halloween au Château 21 octobre – 5 novembre Château-parc de Meung Voir https://www.chateau-de-meung.com

Pour Halloween, relevez le défi et affrontez vos peurs en famille ! Oserez-vous enfiler votre plus beau costume et arpenter les salles mises en scène… Attention, quelques surprises vous attendent !

Château-parc de Meung 16 Place du Martroi, Meung-sur-loire Meung-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 36 47 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-de-meung.com »}, {« type »: « email », « value »: « info@chateau-de-meung.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

2023-11-05T13:00:00+01:00 – 2023-11-05T17:00:00+01:00

