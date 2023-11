Atelier Vins & Macarons Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade, 2 décembre 2023, Le Puy-Sainte-Réparade.

Le Puy-Sainte-Réparade,Bouches-du-Rhône

Paradis Gourmand

« Atelier Vins et Macarons »

Sur réservation : 8€ par personne (règlement sur place).

2023-12-02 15:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

Château Paradis Chemin de Pommier, Château Paradis

Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Paradis Gourmand

« Wine and Macaroons Workshop

By reservation: 8? per person (payment on site)

Paradis Gourmand

« Taller de vino y macarrones

Con reserva: 8? por persona (pago in situ)

Paradis Gourmand

« Atelier Vins et Macarons » (Wein und Macarons)

Auf Reservierung: 8? pro Person (Zahlung vor Ort)

Mise à jour le 2023-11-17 par Provence Tourisme