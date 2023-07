Les jeudis-vins au Château Pape Clément Chateau Pape Clément Pessac Catégories d’Évènement: Gironde

Pessac Les jeudis-vins au Château Pape Clément Chateau Pape Clément Pessac, 27 juillet 2023, Pessac. Les jeudis-vins au Château Pape Clément 27 juillet – 31 août, les jeudis Chateau Pape Clément Tarif : 45 € (menu compris). Enfant : 15 €. Avec l’arrivée des beaux jours, les Jeudi-Vins ont fait leur grand retour au Château.

Partez à la découverte des vins de la Maison Bernard Magrez et profitez des journées ensoleillées dans une ambiance conviviale sur la terrasse du Château Pape Clément, situé à 20 minutes de Bordeaux seulement. Chaque « jeudi-vins » est un évènement unique, avec un foodtruck différent toutes les semaines !

Rejoignez-nous tous les Jeudis, de Juin à Août, de 18H30 à 21H30 ! Chateau Pape Clément 216 avenue du Docteur Nancel Pénard 33600 Pessac Pessac 33600 Noès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-pape-clement.fr/jeudi-vins »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T18:30:00+02:00 – 2023-07-27T21:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

