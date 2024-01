Nuit Européennes des Chercheur.e.s Château-Observatoire Abbadia Hendaye, vendredi 27 septembre 2024.

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-27 17:00:00

fin : 2024-09-27

L’Université de Pau et des Pays de l’Adour participe pour la deuxième fois à la Nuit européenne des chercheur·e·s. Initiée par la Commission européenne, cette manifestation à destination du grand public a lieu chaque année le dernier vendredi de septembre un peu partout en Europe.

L’objectif est de faire connaître le métier de chercheur et d’encourager les carrières scientifiques.

Le public est invité à assister aux conférences, jeux et ateliers proposés tout au long de la soirée et de rencontrer les chercheurs loin du cadre institutionnel, dans un lieu insolite.

Programme :

17h00 – Conférence d’Olivier Donnard (UPPA) Cycles des métaux et métalloïdes dans l’anthropocène : intérêts et enjeux. .

De 18h30 à 22h30 – le château des chercheurs Abbadia : soirée ludique et instructive : exposition, stand-up scientifique, science dating autour de manips’.

Sur résa.

Château-Observatoire Abbadia Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



