Journées Européennes du Patrimoine – Château de Nieul Château Nieul, 17 septembre 2023, Nieul.

Nieul,Haute-Vienne

L’association Mémoire de Nieul et alentours conte l’histoire des dix familles ayant habité le château du XIème au XXIème siècle. RDV sur l’esplanade du château ¼ d’heure avant le début de la visite. Sur réservation. Visite à partir de 10 et jusqu’à 20 personnes. Convient aux enfants..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Château Place Émile Foussat

Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Mémoire de Nieul et alentours association tells the story of the ten families who lived in the château from the 11th to the 21st century. Meet on the château esplanade ¼ hour before the tour begins. Reservations required. Visits from 10 to 20 people. Suitable for children.

La asociación Mémoire de Nieul et alentours cuenta la historia de las diez familias que han vivido en el castillo desde el siglo XI hasta el XXI. Encuentro en la explanada del castillo ¼ de hora antes del inicio de la visita. Imprescindible reservar. Visitas de 10 a 20 personas. Apto para niños.

Der Verein Mémoire de Nieul et alentours erzählt die Geschichte der zehn Familien, die das Schloss vom 11. bis zum 21. Jahrhundert bewohnt haben. RDV auf der Esplanade des Schlosses ¼ Stunde vor Beginn der Führung. Nur mit vorheriger Reservierung. Besichtigung ab 10 und bis zu 20 Personen. Für Kinder geeignet.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT Monts du Limousin