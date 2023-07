Visite du château et de son parc Château national d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau, 16 septembre 2023, Azay-le-Rideau.

Visite libre du château d’Azay-le-Rideau et de son parc paysager. Un véritable voyage à travers 4 siècles d’histoire.

Château national d’Azay-le-Rideau Rue de Pineau 37190 Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 45 42 04 http://www.azay-le-rideau.monuments-nationaux.fr http://www.facebook.com/pages/Chateau-dAzay-le-Rideau-officiel/174932239315460 Le château d’Azay-le-Rideau, édifié au cœur de la Touraine sous le règne de François 1er, offre tout le charme de la Renaissance.

Chef d’œuvre de l’architecture du XVIe siècle, il se dresse sur une île dessinée par l’Indre et est entouré d’un parc du XIXe siècle.

Le château est doté de décors historiques prestigieux retraçant 4 siècles d’histoire et de somptueuses collections d’objets, de tapisseries et de mobilier. Vous découvrirez la restitution des décors et de l’ambiance d’un château au XIXe siècle au rez-de-chaussée, la présentation de la Renaissance au premier étage, ou encore les combles et la charpente du XVIe siècle.

Le parc romantique de 8 hectares qui l’entoure offre de nombreux points de vue sur le château et ses miroirs d’eau. De Tours : sortie n° 11, D 751 vers Chinon De Poitiers : N 10 jusqu’à Sainte-Maure, puis D 760 et D57 jusqu’à Azay-le-Rideau

© L. de Serres – CMN