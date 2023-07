Visites flash sur l’histoire du Château Château Naillac – Écomusée de la Brenne Le Blanc Catégories d’Évènement: Indre

Le Blanc Visites flash sur l’histoire du Château Château Naillac – Écomusée de la Brenne Le Blanc, 17 septembre 2023, Le Blanc. Visites flash sur l’histoire du Château Dimanche 17 septembre, 14h00 Château Naillac – Écomusée de la Brenne Venez découvrir les secrets du Château Naillac. Au fil d’une courte visite (15 à 20min), vous pourrez comprendre l’édification de cette bâtisse et les multiples histoires qui l’ont traversé.

La visite libre de l’intérieur du château achèvera cette exploration architecturale. Château Naillac – Écomusée de la Brenne Ville Haute Place du Champ-de-Foire 36300 Le Blanc Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire 02 54 37 25 20 http://musees.regioncentre.fr/les-musees/ecomusee-de-la-brenne Château féodal possédant deux donjons du XIIe siècle dont l’un conserve une belle cheminée romane à colonnettes encadrée de deux baies géminées. Après une première transformation au XVe siècle, ils sont réunies au XVIIIe siècle par un corps de bâtiment.

Le château Naillac abrite les expositions temporaires et permanentes de l’écomusée de la Brenne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

