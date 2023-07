Concert Corbaal / Erik Truffaz Château Myrat Barsac, 23 juillet 2023, Barsac.

Concert Corbaal / Erik Truffaz Dimanche 23 juillet, 23h00 Château Myrat Tarif : 15€ / tarif réduit : 8€ sur justificatif (- de 18 ans, demandeur d’emploi, handicap, quotient familial < 400)

Corbaal/Érik Truffaz

L’alliance d’un Electro Dramatico Disco Duo autoproclamé et d’un trompettiste de jazz, autant dire qu’on ne l’avait pas vue venir. Et pourtant il suffisait d’y penser. Le résultat de l’association entre Corbal, Londoniens déjantés et le très charismatique Erik Truffaz (leader du Erik Truffaz Quartet), dont le penchant pour le mélange des genres n’est plus à démontrer est un ovni musical à ne pas rater en live.

Château Myrat 33720 Barsac Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 (0)5 56 27 09 06 https://chateaudemyrat.fr/ https://libre-cour.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T23:00:00+02:00 – 2023-07-23T23:59:00+02:00

2023-07-23T23:00:00+02:00 – 2023-07-23T23:59:00+02:00

Michael Stroudinsky