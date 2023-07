Pelléas et Mélisande Château Myrat Barsac Catégories d’Évènement: Barsac

Gironde Pelléas et Mélisande Château Myrat Barsac, 23 juillet 2023, Barsac. Pelléas et Mélisande Dimanche 23 juillet, 21h00 Château Myrat Tarif : 28€ / Tarif réduit : 14€ sur justificatif (- de 18 ans, demandeur d’emploi, handicap, quotient familial < 400) Pelléas et Mélisande, un opéra de Claude Debussy Conception/Scénographie : Lionel Sarrazin Mise en scène/direction d’acteurs : Jean-Yves Pénafiel Avec : Pelléas : Benoît Rameau Mélisande : Romie Estèves Golaud : Antoine Foulon Arkel : Lionel Sarrazin Geneviève : Aude Extrémo Yniold : Diane Belhadj Piano : Françoise Larrat Percussions : Camille Rocailleux Château Myrat 33720 Barsac Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 (0)5 56 27 09 06 https://chateaudemyrat.fr/ https://libre-cour.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Barsac, Gironde Autres Lieu Château Myrat Adresse 33720 Barsac Ville Barsac

