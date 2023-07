La Clameur des Lucioles Château Myrat Barsac, 23 juillet 2023, Barsac.

La Clameur des Lucioles Dimanche 23 juillet, 18h00 Château Myrat A partir de 12 ans. Tarif : 20€ / Tarif réduit : 10€ sur justificatif (- de 18ans, demandeurs d’emploi, handicap, quotient familial < 400)

Concert lecture

Avec Sandrine Bonnaire et Érik Truffaz

La musique du trompettiste et la voix de la comédienne s’accordent pour évoquer l’errance et la déambulation très personnelles d’un écrivain poète à travers la ville. Comme deux complices dans un road-movie, Sandrine Bonnaire et Erik Truffaz font librement résonner ce récit, dans le plaisir et la curiosité. Il s’agit d’invoquer un univers urbain et poétique qui n’entrave pas la liberté des mots. Préférer la digression plutôt que l’illustration. Explorer une note, la prolonger, improviser un air ou un silence, en réponse aux questionnements de l’auteur. Ne pas laisser tomber les phrases, mais les suspendre, les resserrer, les traverser, comme on flânerait dans les rues. Y croiser tantôt un noisetier, tantôt un clochard, tantôt un écureuil, tantôt une femme avec ou sans visage.

Joël Bastard est né en 1955 à Versailles. Poète, romancier et auteur dramatique, il réalise aussi de nombreux livres d’artiste avec Tony Soulié, Ricardo Mosner, Jean-Luc Parant, Christian Jaccard, Jephan de Villiers, Claude Viallat, CharlElie Couture… Il collabore avec des musiciens comme Erik Truffaz, Malcolm Braff, Christine Python, Michaël Stroudinsky, Carlos Baumann… Il participe régulièrement à des lectures publiques (seul ou avec des musiciens) en France comme à l’étranger et anime aussi des ateliers d’écriture : poésie et théâtre. Il est l’auteur d’une quarantaine de livres parus chez divers éditeurs dont Gallimard : Beule, Se dessine déjà, Le Sentiment du lièvre, Casaluna, Manière et Des Lézards, des liqueurs. Quand il ne voyage pas, il vit dans une ferme isolée des Monts Jura.

La Clameur des lucioles, Éditions Lanskine, 2023

Château Myrat 33720 Barsac Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 (0)5 56 27 09 06 https://chateaudemyrat.fr/ https://libre-cour.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

