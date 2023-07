Balade musicale Château Myrat Barsac, 23 juillet 2023, Barsac.

Balade musicale Dimanche 23 juillet, 10h00 Château Myrat 8€ / Tarif réduit 4€ sur justificatif (- de 18 ans, demandeur d’emploi, handicap, quotient familial < 400)

Parcours à vélo par les chemins et sentiers de Barsac où l’on découvre une succession d’impromptus musicaux incongrus… entre Land art, performance et concert fragmenté ! À ne rater sous aucun prétexte ! Un loueur de vélo partenaire se tiendra présent pour équiper tout le monde en toute sécurité, des guides et grands connaisseurs du terroir et du village seront parmi nous pour quelques pauses culturelles et gustatives ! Une balade musicale joyeuse à faire en famille ! N’hésitez pas à faire appel à notre loueur de vélo Christophe Berger au +33 7 82 27 03 19

Château Myrat 33720 Barsac Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 (0)5 56 27 09 06 https://chateaudemyrat.fr/ https://libre-cour.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T10:00:00+02:00 – 2023-07-23T11:30:00+02:00

