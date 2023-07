Du Chant de la Terre à Babel Château Myrat Barsac, 22 juillet 2023, Barsac.

Du Chant de la Terre à Babel Samedi 22 juillet, 21h30 Château Myrat Tarif 28€ / Tarif réduit 14€ sur justificatif (- de 18 ans, demandeur d’emploi, handicap, quotient familial < 400)

Les artistes de Libre Cour s’unissent à André Minvielle et aux musiciens du ‘Tibal Tribal pour créer un objet musical inédit!

Le répertoire de Mahler et celui d’André Minvielle (issu de collectages, de brillants et joyeux bricolages poético-chansonniers et d’improvisation) font appel à deux versants de la musique que l’on oppose souvent : le savant et le populaire mais qui se rejoignent, et ne sont jamais vraiment séparés dans la musique intérieure des composit.rices.eurs, et des artistes qui jouent. Qu’elle soit savante ou populaire, une musique peut être festive, poétique, triste, gai, puissante, sauvage, simple, sophistiquée… et, elles font toute humanité.

Pour les artistes au plateau, ce concert en dialogue permettra ce qui nous est cher : se découvrir et s’habiller des univers et des pratiques musicales des uns et des autres, tracer un arc entre la poésie déclamée, la poésie chantée, la poésie qui fait danser… Cela permet aussi aussi de bouleverser les codes, faire découvrir l’art lyrique et la musique dite « savante » au plus grand nombre, faire découvrir Marcelle Delpastre, (re)découvrir Mahler, faire se croiser les publics et les générations pour une belle rencontre humaine, artistique et festive.

Château Myrat 33720 Barsac Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 (0)5 56 27 09 06 https://chateaudemyrat.fr/ https://libre-cour.fr

2023-07-22T21:30:00+02:00 – 2023-07-22T23:00:00+02:00

