Visite libre du château-musée.

Accès aux collections permanentes et à l’exposition temporaire.

Château-musée 14, place Auguste-Faure, 07300 Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Tournon-sur-Rhône 07300 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 08 10 30 http://www.ville-tournon.com/chateau-musee Le château de Tournon est un édifice classé au titre des monuments historiques et est labellisé musée de France.

Construit essentiellement entre le XIVe et le XVIe siècles, son architecture témoigne de l’évolution de la société, entre la période médiévale et les prémices de la Renaissance. Une fois la lourde porte de bois cloutée du XVIe siècle franchie, autrefois précédée d’une herse, on pénètre dans la cour d’honneur. L’immense mur sur la droite est le dernier témoignage du donjon médiéval, appelé par la suite château Saint-Just, datant du Xe siècle. L’aile gauche fut construite par Guillaume de Tournon au XIVe siècle. A côté d’elle, le grand corps de logis est la partie la plus récente, où vécurent les Seigneurs de Tournon.

Un inventaire établi au milieu du XVIIe siècle montre l’importance des biens que possédait cette famille. Une bibliothèque, riche de quelques 800 volumes, des centaines de tableaux, des médailles antiques, des statues de marbre et des bustes, des tapisseries, des meubles précieux et bien d’autres objets encore enrichissaient les salles du château. Vidé de ses richesses, le château fut dès le milieu du XVIIe siècle transformé en prison. Les salles durent être aménagées, le château fut modifié et adapté.

En 1926, la prison ferme et le service des monuments historiques procède à une restauration du bâtiment suite à son classement (1937-1938.). Du château au musée. C’est à cette période qu’a germé le projet d’un musée installé en son sein. Le 6 mai 1928, l’Union Générale des Rhodaniens, fondée par Gustave Toursier en 1927, inaugure un Musée du Rhône d’abord installé provisoirement dans la chapelle sur la terrasse sud en attendant les travaux de restauration du château.

Riches d’un millier d’objets, les collections comptent de grands noms d’artistes. Elles permettent d’aborder des domaines très variés : Beaux-arts, arts décoratifs, histoire locale, architecture, sciences et techniques, notamment l’histoire du Rhône et de la batellerie. Parking du quai Farconnet à proximité (gratuit).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

