Ouverture gratuite du château de Noirmoutier 16 et 17 septembre Chateau-musée Entrée libre

Le château-musée de Noirmoutier ouvre ses portes gratuitement de 10h à 18h. C’est l’occasion de découvrir l’exposition temporaire « mission archéo : les enquêteurs du temps ». Vous pourrez également profiter de la vue panoramique au sommet du donjon.

L’association des « amis de l’Île de Noirmoutier » présentera une exposition sur le site archéologique de St Hilaire de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Le dimanche, des membres de l’association feront des lectures de textes sur le thème de Noirmoutier à partir de 16h.

Le musée est installé dans une construction du XIIe dominée par un donjon massif à quatre tours d'angle construit à la fin du 11e siècle ; enceinte construite aux 16e et 17e siècles sur l' emplacement de courtines plus anciennes. Pendant la guerre de Cent ans, le château connaît des travaux de défenses et de renforcement des bâtiments. Au début du 18e siècle, le château voit la reconstruction de ses tours et la transformation du donjon en ouvrage d'artillerie. Au 19e siècle, le château sert de caserne.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

