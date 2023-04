Exposition – Louis XIV et sa famille Château-Musée Louis Philippe, 15 mars 2023, Eu.

Exposition autour du tableau « Louis XIV et sa famille ».

Exposition visible tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.

A l’exception du mardi toute la journée et du vendredi matin..

Vendredi 2023-03-15 à ; fin : 2023-05-08 . .

Château-Musée Louis Philippe Place Isabelle d’Orléans et Bragance

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Exhibition around the painting « Louis XIV and his family ».

Exhibition visible every day from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm.

With the exception of Tuesday all day and Friday morning.

Exposición basada en el cuadro « Luis XIV y su familia ».

Exposición abierta todos los días de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas.

Excepto el martes todo el día y el viernes por la mañana.

Ausstellung rund um das Gemälde « Ludwig XIV. und seine Familie ».

Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr zu sehen.

Außer dienstags den ganzen Tag und freitags vormittags.

Mise à jour le 2023-03-02 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité