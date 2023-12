Visite guidée du Château-Musée Henri IV pour les Vacances de Noël Château-Musée Henri IV Nérac, 28 décembre 2023 10:30, Nérac.

Le Château-Musée Henri IV de Nérac sera exceptionnellement ouvert pendant les vacances de Noël. Venez profiter de la visite guidée pour partir sur les pas d’Henri de Navarre, futur Henri IV, et de la reine Margot à la cour de Nérac. Réservation conseillée. Départ de la visite avec un minimum de 4 entrées payantes..

The Château-Musée Henri IV de Nérac will be exceptionally open during the Christmas vacations. Take a guided tour and follow in the footsteps of Henri de Navarre, the future Henri IV, and Queen Margot at the court of Nérac. Reservations recommended. Tours start with a minimum of 4 paid admissions.

El Château-Musée Henri IV de Nérac estará excepcionalmente abierto durante las vacaciones de Navidad. Aproveche la visita guiada y siga los pasos de Enrique de Navarra, futuro Enrique IV, y de la reina Margot en la corte de Nérac. Se recomienda reservar. Las visitas comienzan con un mínimo de 4 entradas de pago.

Das Château-Musée Henri IV in Nérac ist während der Weihnachtsferien ausnahmsweise geöffnet. Nutzen Sie die Führung und begeben Sie sich auf die Spuren von Heinrich von Navarra, dem späteren Heinrich IV, und der Königin Margot am Hof von Nérac. Eine Reservierung wird empfohlen. Beginn der Führung mit mindestens 4 bezahlten Eintritten.

