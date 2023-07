Visite guidée du Château-musée Henri IV Château-musée Henri IV Nérac, 8 juillet 2023, Nérac.

Nérac,Lot-et-Garonne

Partez à la découverte du Château-musée Henri IV grâce à la visite guidée que nous vous proposons du 08 juillet au 02 septembre (sous réserve de modification ou annulation) aux horaires suivants :

– A 11h du mercredi au samedi

– A 15h du mardi au samedi

Et tout l’été, restez à l’affût de nos « visites flash », visites courtes et impromptues (date et heure communiquée en début de chaque semaine) qui vous permettent de découvrir des thématiques insolites !

Le départ des visites guidées se fait à partir de 5 adultes. Sans supplément sur le billet d’entrée..

2023-07-08 fin : 2023-09-02

Château-musée Henri IV Rue Henri IV

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Take a guided tour of the Château-musée Henri IV from July 08 to September 02 (subject to change or cancellation) at the following times:

– 11 a.m. Wednesday to Saturday

– 3pm Tuesday to Saturday

And all summer long, keep an eye out for our « flash visits », short, impromptu tours (date and time communicated at the beginning of each week) that allow you to discover unusual themes!

Guided tours start with a minimum of 5 adults. No extra charge on admission.

Realice una visita guiada al Castillo-Museo Henri IV del 8 de julio al 2 de septiembre (bajo reserva de modificaciones o anulaciones) en los siguientes horarios

– A las 11 h de miércoles a sábado

– A las 15:00 h de martes a sábado

Y durante todo el verano, esté atento a nuestras « visitas flash », visitas breves e improvisadas (fecha y hora comunicadas al principio de cada semana) que le permitirán descubrir temas insólitos

Las visitas guiadas comienzan con un mínimo de 5 adultos. Sin suplemento en el billete de entrada.

Entdecken Sie das Schlossmuseum Henri IV mit einer Führung, die wir Ihnen vom 08. Juli bis 02. September (vorbehaltlich Änderungen oder Stornierungen) zu folgenden Zeiten anbieten:

– Um 11 Uhr von Mittwoch bis Samstag

– Um 15 Uhr von Dienstag bis Samstag

Und halten Sie den ganzen Sommer über Ausschau nach unseren « Flash Visits », kurzen und spontanen Führungen (Datum und Uhrzeit werden am Anfang jeder Woche bekannt gegeben), die Ihnen die Möglichkeit bieten, ungewöhnliche Themen zu entdecken!

Der Start der Führungen erfolgt ab 5 Erwachsenen. Ohne Aufpreis auf die Eintrittskarte.

