Assistez à une démonstration de taille de pierre au château Dimanche 17 septembre, 16h00 Château-musée du Cayla Gratuit. Entrée libre.

En extérieur du château-musée, des démonstrations de taille de pierre auront lieu simultanément à un atelier de taille de pierre à destination des enfants.

Proposées par l’association des bâtisseurs médiévaux (Cordes sur ciel).

A noter :

– Les médiateurs culturels du château-musée du Cayla vous proposent des visites guidées découvertes du musée et de l’exposition tout au long des journées.

– Le dimanche 17 septembre, de 15h à 16h, Sonia Servant du CAUE du Tarn proposera une visite architecturale du pressoir et des bâtis (château et métairie).

Château-musée du Cayla 321 impasse du musée, 81140 Andillac Andillac 81140 Tarn Occitanie 05 63 33 01 68 http://musee-cayla.tarn.fr Au cœur du vignoble, entre Cordes-sur-Ciel et Gaillac, découvrez une maison d’écrivains, labellisée « Maison des Illustres », où paysage littéraire et création contemporaine se conjuguent. Maison natale du poète romantique Maurice de Guérin (1810-1839) et de sa sœur Eugénie (1805-1848), on y découvre le mode de vie tarnais du XIXe siècle, grâce aux objets et aux archives de la famille. Les expositions temporaires valorisent la création contemporaine. Les sentiers de randonnées alentours permettent de ressentir l’atmosphère si particulière du Cayla.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Les ateliers de Pierre – Cordes sur Ciel